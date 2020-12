Botucatu contraria determinação estadual e permite abertura do comércio, shopping, bares e restaurantes no sábado e domingo

No entanto, o decreto municipal proíbe atividades que venham a gerar aglomerações de pessoas e público em pé

Por Flávio Fogueral

Decreto emitido na edição desta sexta-feira, 25 de dezembro, permitirá que comércio e outras atividades consideradas não essenciais possam funcionar contrapondo a determinação do governo estadual no Plano SP, que previa o fechamento entre os dias 25 e 27.

Assinado pelo prefeito Mário Pardini (PSDB), o decreto nº 12.165, reforça que “nos dias 25, 26 e 27 dezembro de 2020, fica facultado o funcionamento das atividades econômicas não essenciais no Município”. Com isso, o município permanece na Fase Amarela do Plano SP.

No entanto, o decreto municipal proíbe atividades que venham a gerar aglomerações de pessoas e público em pé, tanto nas áreas internas como externas dos estabelecimentos. Comércio, restaurantes, bares, lanchonetes e shopping poderão funcionar nestes três dias.

Não há, ainda, definição sobre a possibilidade de abertura entre os dias 1º e 3 de janeiro, conforme estabelecido no Plano SP que colocou todo o estado na Fase Vermelha nestes dias. A decisão deverá ser tomada ainda nesta última semana de mandato da atual gestão de Pardini.

Acesse o decreto aqui.