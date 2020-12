Jovem de 16 anos continua desaparecido após barco virar no Rio Bonito

Ele passava o feriado de Natal com a família em um rancho no Rio Bonito

Da Redação

O jovem de 16 anos que desapareceu na tarde de quinta-feira, 24 de dezembro, nas águas do Rio Tietê, no Rio Bonito Campo e Náutica, ainda não foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros. Hoje, equipes de mergulhadores e de bombeiros, auxiliados pela Defesa Civil de Botucatu, trabalharam na tentativa de encontrá-lo.

Segundo informações, o jovem passava o feriado de Natal com a família em um rancho no Rio Bonito. Todos seriam originários de Franca. Além dele, outro adolescente também estava em um barco com remos que acabou por virar no meio do rio.

As equipes de busca retomarão os trabalhos de localização neste sábado, 26 de dezembro.

É comum turistas de outras localidades e mesmo de Botucatu aproveitarem os feriados nas águas do Tietê. No entanto, alguns trechos do rio são considerados perigosos para banho e possuem sinalização avisando sobre os riscos.