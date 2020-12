Moradores denunciam vandalismo na orla do Rio Bonito

Balanço teve uma das barras de suporte arrancada

Da Redação

Um dos pontos turísticos de Botucatu que mais concentra visitantes nesta época do ano é o Rio Bonito Campo e Náutica. Por isso, diversos investimentos foram realizados nós últimos anos para revitalizar a região.

Na véspera deste Natal, no entanto, moradores do bairro denunciaram atos de depredação do patrimônio. Segundo postagem em rede social, um dos balanços alocados na orla do Rio Tietê teve uma das barras de suporte arrancada.

Conforme os moradores, algumas pessoas estavam no espaço e forçaram o aparelho.