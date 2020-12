Prefeitura de Avaré conclui obra emergencial em rua danificada pela chuva

Força das águas derrubou a antiga estrutura pela qual o riacho escoa, abrindo uma erosão

Da Redação

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré concluiu o reparo no trecho da Rua Voluntários de Avaré que havia sido danificado pela chuva. O córrego “Pinheiro Machado” passa sob a via pública. A força das águas derrubou a antiga estrutura pela qual o riacho escoa, abrindo uma erosão na altura do número 600.

Por ser emergencial, a obra contou com a intervenção da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, já que havia residências nos arredores com risco de desabamento.

Uma nova galeria precisou ser instalada. A intervenção contou com o auxílio da Sabesp, que possui rede de abastecimento de água e de esgoto no local. A concessionária disponibilizou o concreto e o guindaste usado no transporte das estruturas adquiridas pelo município.

Após implantar os tubos, a Secretaria de Serviços construiu “bocas de lobo” em ambos os lados da rua e reconstruiu as calçadas, entre outros reparos exigidos pela obra.

A pasta também refez o calçamento da via pública. O trânsito foi parcialmente liberado na quarta-feira, 23, de dezembro. Restava apenas ajustar um pequeno quadrante. Esse ponto específico da rua será restaurado assim que a umidade no local diminuir.