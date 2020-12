Sindicato confirma abertura do comércio neste sábado; shopping também terá atendimento

Shopping segue outra legislação e deverá funcionar no sábado, 26

Do Leia Notícias

Após a publicação no Semanário Oficial do Decreto Municipal nº 12.165, nesta sexta-feira, 25, em Botucatu, que deixa como facultativa a abertura dos setores de comércio, bares, restaurantes e similares na Cidade nos dias 25, 26 e 27 de dezembro, a presidente do Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista), Fátima Baldini, informou que as lojas do comércio de rua de Botucatu abrirão no sábado, 26, das 09h às 17 horas.

De acordo com Fátima Baldini, o comércio não funcionária nesta sexta-feira, 25, Natal, mas, após o Decreto Municipal, poderá abrir no sábado, 26, seguindo o calendário do comércio, já previamente divulgado.

Shopping

O Shopping segue outra legislação e deverá funcionar no sábado, 26 e domingo, 27, normalmente. Até o momento a reportagem não recebeu uma confirmação da assessoria com os horários de abertura das lojas e Praça da Alimentação do Shopping Botucatu.