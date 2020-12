Corpo de jovem de 16 anos é localizado após barco virar no Rio Bonito

Família é de Franca e estava em busca de informações sobre seu paradeiro

Da Redação. Fotos: Fernando César/ Blog É Rio Bonito

Depois de intensa busca, o corpo de Ezequiel Lucas da Silva, de 16 anos, foi encontrado no final da manhã deste sábado, 26 de dezembro. O jovem estava desaparecido desde o dia 24 quando o barco onde estava virou no meio do Rio Tietê, no Rio Bonito Campo e Náutica.

Ezequiel passava o feriado de Natal com a família em um rancho no Rio Bonito. Todos seriam originários de Franca. Além dele, seu primo, também adolescente, estava em um barco com remos que acabou por virar no meio do rio.

As equipes de busca do Corpo de Bombeiros, com colaboração da Defesa Civil, trabalharam ostensivamente para localizar o corpo, que estava a quase três quilômetros de distância de onde ocorreu o acidente.