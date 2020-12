Comércio de Botucatu vai até às 17 horas após decreto municipal; shopping também terá atendimento ao público

Abertura foi possibilitada por decreto municipal emitido em 25 de dezembro

Da Redação

Após uma semana de indefinição e apreensão, o comércio de Botucatu terá suas lojas abertas neste sábado, 26 de dezembro, das 9 as 17 horas.

A confirmação foi dada pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) após a emissão de um decreto pelo prefeito Mário Pardini (PSDB) que contraria as determinações do Plano SP, que colocou todo o Estado na Fase Vermelha, onde somente os serviços essenciais poderiam funcionar.

O decreto, emitido na manhã de 25 de Dezembro, no entanto, faculta aos comerciantes e empresários o funcionamento dos estabelecimentos.

O shopping também abrirá ao público neste sábado e domingo, com atendimento até às 22 horas.