Diretoria de Segurança de São Manuel apresenta estatísticas de 2020

Da Redação

A Diretoria de Segurança de São Manuel, comandada pelo Dr. Adjair de Campos, apresentou ao prefeito Ricardo Salaro, os dados das ações realizadas durante o ano de 2020.

Nelas constam as ações policiais, de combate à violência contra a Mulher, no combate a pandemia do COVID-19, dentre outras. Os dados estatísticos apresentados ao prefeito municipal, trazem os seguintes números:

Ações Policiais

Prisões em flagrante, detenções e cumprimentos de mandados de prisão- 112;

Apreensões de armas de fogo- 07;

Apreensões de armas brancas- 18;

Operações policiais integradas, cumprimentos de mandados de busca e apreensão- 22;

Pontos de estacionamento (segurança preventiva) -7.200.

Ações de combate à violência contra a Mulher

Mulheres atendidas vítimas de violência- 310;

Prisões em flagrante e descumprimento de medidas protetivas-37;

Acesso ao aplicativo “Está Acontecendo- Maria da Penha” – 144.

Ações no combate a pandemia do COVID-19

Apoio e fiscalizações gerais- 535

Apoio a Diretoria de Saúde –Operação Guardião- fiscalização de cumprimento de isolamento social pelo COVID-19- 48;

Operações Integradas “Prevenção” GCM e Polícia Militar, coibindo aglomerações e perturbações do sossego público- 72.

Demais ações realizadas

Atendimento telefônico de emergência (199) – 10.800;

Ações de Monitoramento por câmeras de segurança- 4.880;

Patrulhamento preventivo e atendimento comunitários- 4.320.