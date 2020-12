Dois botucatuenses positivos para covid-19 descumpriram quarentena domiciliar obrigatória no Natal

Pessoas que descumprem a quarentena obrigatória podem ser processadas criminalmente

Por Flávio Fogueral

Dois botucatuenses confirmados com a covid-19 foram flagrados descumprindo a quarentena domiciliar obrigatória no Natal, conforme balanço prévio da Operação Sentinela, instituída para monitoramento dos casos no município. Até o momento, 187 pessoas não cumpriram as determinações das autoridades para se evitar a propagação do coronavírus

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), foram efetuadas 162 visitas em 25 de dezembro, com a constatação de que duas pessoas positivas para o vírus SARS-Cov2 não estavam em suas residências no momento da verificação. Ambas podem ser responsabilizadas por crime contra a Saúde Pública.

Na última atualização da Secretaria Municipal de Saúde, emitida em 24 de dezembro, Botucatu acumulava 186 pessoas em quarentena, além de dez pacientes internados em hospitais. Cidade registrou 3939 casos do novo coronavírus desde o início da pandemia, com 57 mortes. Além disso, 3686 botucatuenses se recuperaram da doença.

