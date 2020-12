Guarda Municipal localiza automóvel proveniente de furto em Botucatu

Veículo estava estacionado em uma rua no Arlindo Durant

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) efetuou na noite de sexta-feira, 25 de dezembro, a localização de um automóvel proveniente de furto em Botucatu.

O fato ocorreu nas proximidades da CEI Arllette Villas Boas, no bairro Arlindo Durant. Consta em boletim que, durante patrulhamento, os agentes visualizaram um Fiat Uno Mille estacionado na contra-mao de direção da rua.

Ao verificar a situação cadastral do veículo junto ao Detran, não havia pendências. No entanto, a placa indicava no sistema policial que o veículo havia sido produto de furto na noite de 24 de dezembro.

O carro foi guinchado e encaminhado ao Plantão Policial para posterior devolução aos proprietários.