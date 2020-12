Homem é preso acusado de assediar menores em Botucatu

Prisão ocorreu após denúncia feita pela mãe de um adolescente de 13 anos

Da Redação

A Polícia Militar deteve na noite de sexta-feira, 25 de dezembro, um homem de 53 anos acusado de assediar menores de idade em Botucatu. O caso ocorreu na região da Cohab 1 quando o acusado convidava crianças e adolescentes para entrarem em seu veículo, no caso, um Volkswagen Gol preto.

Consta em boletim de ocorrência que a mãe de um adolescente de 13 anos denunciou o homem, que teria convidado o menor para que entrasse em seu carro para ler a Bíblia. O jovem recusou o convite e se afastou. Um amigo da vítima também tinha sido “convidado” minutos antes, também negando. Todos os casos ocorreram na Praça Dib Jorge Saad, local de grande movimentação por causa de comércio no entorno.

O acusado foi então filmado e as imagens entregues à polícia, que passou a buscar o mesmo pela região. O carro foi localizado com as placas adulteradas e o homem abordado. Foi perguntado as motivações da adulteração da identificação do veículo, sendo fornecidas informações consideradas insuficientes pelos policiais.

Foi dada voz de prisão ao homem por estupro de vulnerável. O mesmo está à disposição da Justiça. Polícia investigará se o homem tem relação com outros casos de tentativa de assédio contra menores que ocorreram na região do Maria Luiza e no Residencial Caimã, em Rubião Júnior.