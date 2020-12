MIS oferce cursos online para as férias de janeiro

Ação acontece na campanha virtual com conteúdo inédito do Museu da Imagem e do Som

O MIS – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo – abre inscrições para a temporada de Cursos de Férias de Janeiro 2021. Com o sucesso dos cursos totalmente digitais do Museu, iniciados em agosto de 2020, a instituição dá continuidade às aulas online, que podem ser acessadas por interessados de todo o Brasil. A ação acontece dentro do #MISemCasa, campanha virtual com conteúdo inédito do Museu da Imagem e do Som.

Dentre as novidades, está o curso Lennon e a América, ministrado por Ricardo Alexandre – curador da megaexposição John Lennon em Nova York por Bob Gruen, em cartaz no MIS até 31 de janeiro. Ainda há opções nas áreas de cinema, escrita criativa, fotografia, arte urbana e cultura pop. Os valores dos cursos são entre R$ 120 e R$ 150 cada e as inscrições devem ser realizadas no site do MIS: www.mis-sp.org.br.

O #MISemCasa acontece em conjunto com o #Culturaemcasa, desenvolvido pela Secretaria de Cultura. Confira a programação completa da semana no site do MIS: www.mis-sp.org.br.

O MIS conta com patrocínio máster de Youse, patrocínio de Kapitalo Investimentos, Denso e Cielo, e apoio institucional de TozziniFreire Advogados.

PROGRAMAÇÃO – CURSOS MIS ONLINE – FÉRIAS DE JANEIRO

Lennon e a América

Data: dias 14, 19, 21 e 26 de janeiro, das 19h às 20h30

Fotografia: Prática e tratamento de imagem

Data e horário: 14, 18, 19, 21, 26, 28 de janeiro, das 09h às 11h

Da literatura para o cinema: A Arte da Adaptação

Data: 15, 18, 20, 22, 27, 29 de janeiro, das 19h às 21h

Cinema, política e trabalho: seis análises sociológicas e estéticas

Data: 15, 18, 20, 22, 27, 29 de janeiro, das 19h às 21h

Bruxas na cultura pop

Data e horário: 19, 21, 26 e 28 de janeiro de 2021, das 15h às 17h

Muralismo, Arte pública monumental: História, política, e seu renascimento na contemporaneidade.

Data e horário: 19, 21, 26 e 28 de janeiro de 2021, das 19h às 21h

Escrita Criativa – Criando histórias a partir da memória

Data e horário: 15, 18, 20, 22, 27, 29 de janeiro, das 09h às 11h

