Avenida Mário Barbieris recebe nova iluminação em LED

Ao todo, serão 9.750 metros de vias iluminados por LED

Da Redação

A avenida Mário Barbieris, principal via de conexão da Cohab 1 com a região central de Botucatu passou por remodelação em sua iluminação pública. No último mês foram trocadas as antigas lâmpadas de vapor de sódio pelas de tecnologia em diodo emissor de luz (LED), mas econômicas e eficientes.

A iluminação pública através de luminárias de LED tem ganhado cada vez mais espaço em Botucatu. Somente no mês de dezembro, a Prefeitura instalou 365 luminárias nas Avenidas Itália (Lavapés), Mário Barbieris (Cohab 1), Nicola Zaponi (Jardim Riviera), Conde Serra Negra/Veiga Russo (Vila Maria), das Hortências (Convívio) e Jayme de Almeida Pinto (Jardim Reflorenda).

Ao todo, serão 9.750 metros de vias iluminados por LED.

Em média, as novas luminárias possuem 150W de potência. A próxima localidade a receber as instalações dessa tecnologia será a Rua Rangel Pestana, no Centro.