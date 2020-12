Bancos abrirão normalmente dias 28 e 29, mas adotam horário especial no final de ano

Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, as agências bancárias permanecerão fechadas

Da Redação com Agência Brasil

As agências bancárias de todo o país funcionarão em horário normal nos dias 28 e 29 de dezembro, conforme os protocolos de atendimento devido a pandemia de covid-19. A partir de 4 de janeiro, o atendimento será retomado normalmente.

Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, as agências bancárias permanecerão fechadas para atendimento. Apenas os caixas eletrônicos continuarão funcionando nesses dias.

Carnês e contas de consumo (como água, energia e telefone) vencidos nos feriados poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. De acordo com a Febraban, normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.