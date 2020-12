Lençóis Paulista promove redução de volume em lagoa para evitar enchentes

Objetivo é a redução do impacto das chuvas no período de alerta, que vai até 31 de março

Da Redação

As equipes da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista iniciaram esta semana, sob supervisão da Comissão Municipal de Defesa Civil, o rebaixamento do Lago da Prata. Esta é a primeira represa que terá seu volume reduzido dentre 14 reservatórios que fazem parte do sistema, que tem por objetivo a redução do impacto das chuvas no período de alerta, que vai de 28 de dezembro a 31 de março.

As represas passarão pelo mesmo procedimento que visa reduzir seus volumes para que possam receber as águas das chuvas no período crítico que vai de dezembro a fevereiro. O procedimento está comunicado aos órgãos ambientais e obedece aos critérios técnicos definidos por meio do Procedimento Padrão de Monitoramento e Controle Ambiental da Bacia do Rio Lençóis (PPMCA), elaborado pelo Conselho Técnico do Comitê Gestor da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CGMH-RL).

O PPMCA é uma ferramenta operacional de monitoramento de variáveis hidrogeobiológicas, que tem por objetivo o acompanhamento dos riscos de transbordo e consequentes eventos de enchentes e inundações em áreas críticas da bacia do Rio Lençóis. Tal procedimento é fundamentalmente necessário para mostrar os limites de operação e evitar possíveis interpretações de responsabilidades cruzadas.

É esse documento que define qual o volume que será reduzido em cada uma das 14 represas que fazem parte do sistema. No caso do Lago da Prata, a lâmina de água será reduzida em, no mínimo, um metro, o que garante grande quantidade de armazenamento de água em caso de chuva.

MELHORIAS

A Prefeitura Municipal aproveitou a oportunidade para realizar melhorias no monge (dispositivo utilizado para controlar o nível da lagoa) do Lago da Prata. As equipes da Secretaria de Motomecanização realizaram a instalação de um guarda-corpo e de uma grade de proteção na entrada do tubo que dá acesso às lâminas de madeira que controlam a saída da água.

OUTRAS AÇÕES

Além do rebaixamento do nível de 14 represas na região de Lençóis Paulista, Borebi e Macatuba, a Defesa Civil vai realizar outras ações que colaboram com a redução de risco de enchentes e alagamentos na cidade, como o monitoramento diário do nível de rios e córregos na região da Bacia do Rio Lençóis, o monitoramento da pluviometria (chuvas), recolhimento de amostras de solo para verificar nível de saturação e manutenção de equipes de prontidão para, em caso de risco de enchente, realizar a retirada de pessoas e móveis das áreas de risco.