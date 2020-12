São Manuel: briga em festa familiar no Natal resulta em tentativa de homicídio

Um homem foi ferido gravemente tendo perfurações no pulmão

Da Redação

O que era para ser uma festa reservada em família na noite de sexta-feira, 25 de dezembro, resultou em uma tentativa de homicídio. O fato ocorreu no Parque Recreio, em São Manuel.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal do município, a guarnição foi acionada por meio de denúncia telefônica.

No local os agentes avistaram um homem no chão com várias perfurações causadas por faca, de pronto houve a solicitação de ambulância para socorro.

Na casa havia ocorrido uma confraternização familiar. Em determinado momento ocorreu um desentendimento gerando uma briga generalizada.

Um dos envolvidos acabou ferido sem gravidade no braço e o outro sofreu vários golpes de faca na região da barriga causando perfuração no pulmão.

O agressor foi localizado, sendo preso em flagrante e encaminhado ao plantão policial de Botucatu. Está a disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória de Itatinga (CDP).

A vitima foi socorrida em estado grave e encaminhada para o Hospital das Clínicas de Botucatu, onde recebe cuidados médicos.