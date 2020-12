Escritório do Sebrae em Botucatu tem nova gerência

Sebrae Botucatu, responsável por 18 cidades, realizou 16.746 atendimentos em 2020

Da Redação

O Escritório Regional do Sebrae-SP em Botucatu está sob nova gerência. Eduardo Nascimento Jesus, o novo gerente é tecnólogo em Turismo, bacharel em Administração de Empresas e tem MBA em Gestão Empresarial. O gestor atua há 11 anos no Sebrae-SP em ações de desenvolvimento, gestão e competitividade das micro e pequenas empresas.

Até o começo de dezembro, o Sebrae Botucatu, responsável por 18 cidades, realizou 16.746 atendimentos em 2020, 73,7% a mais do que realizado em todo o ano passado, quando foram contabilizados 9.637 atendimentos.

A proposta do novo gerente é dar sequência ao trabalho em desenvolvimento, ampliando a atuação do Sebrae-SP e contribuindo para o desenvolvimento de Botucatu e região. “Vamos atuar no território com projetos alicerçados em parcerias consistentes para o desenvolvimento regional, promovendo a melhoria do ambiente das micro e pequenas empresas, disseminação da educação empreendedora e elevação da competitividade dos pequenos negócios”, destaca.

O Escritório Regional de Botucatu está localizado na Rua Dr. Costa Leite, 1570, centro. Telefone (14) 3811-1710.