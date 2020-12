Posse de Pardini, André Peres e vereadores será mais restritiva

Acesso será apenas para os eleitos



Da Redação

Com a reclassificação do Plano São Paulo de enfrentamento à Covid-19 que colocou o município na fase vermelha, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Botucatu publicou hoje o Ato da Mesa nº 24.

“É uma medida difícil, mas necessária neste momento em que infelizmente o número de casos volta a crescer em nossa cidade. Assim, respeitando todas as medidas adotadas ao longo do ano, a cerimônia será realizada apenas com a presença dos eleitos e de uns poucos servidores da Casa. Essa restrição nos leva a reforçar ainda mais o convite para que toda a população de Botucatu acompanhe os trabalhos ao vivo, a partir das 9h da manhã do dia primeiro de janeiro, pela nossa TV Câmara”, comenta o presidente da Casa, vereador Carreira.