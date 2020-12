Bebê de 8 meses testa positivo para Covid-19 em Botucatu

Criança apresentou alguns sintomas após a mãe ter contraído a doença

Por Flávio Fogueral

Um bebê de oito meses foi diagnosticado com a covid-19 em Botucatu. O resultado positivo para a presença do vírus SARS-Cov2 foi confirmado à família nesta terça-feira, 29 de dezembro. A criança apresentou alguns sintomas após a mãe ter contraído a doença.

A criança teve exame coletado no dia 23 de dezembro sendo que o resultado foi analisado pelo Hemocentro do Hospital das Clínicas. Segundo a mãe (que não teve a identidade divulgada), a criança não saia de casa em hipótese alguma. No entanto, em 19 de dezembro, ambos passaram a apresentar os sintomas, como tosse seca, febre, dor no corpo e a perda de paladar e olfato. Já o bebê apresentou febre e a semana toda demonstra sinais de falta de apetite.

A mulher, que mora com mais dois filhos adolescentes- sendo que um também foi confirmada a covid-19 e em outro aguarda resultados do exame-, está em isolamento domiciliar. O bebê é acompanhado por equipe médica para averiguar a evolução do tratamento. “No sábado, passei mal e já procurei o hospital rapidamente. Iniciaram o tratamento e pediram os exames. O teste dele demorou mais para sair e, já temos o resultado. Todos nós estamos em isolamento”, salientou.

Conforme a Secretaria de Estado da Saúde, Botucatu teve 243 crianças de 0 a 9 anos infectadas pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia. A projeção é feita com base no percentual de 6,3% em 3871 casos registrados. Há defasagem de totalização entre as esferas municipal e a contabilização estadual. Na faixa etária de 10 a 19 anos totalizaram 329 casos de covid-19 no município. Nestas faixas não ocorreram óbitos.

A Prefeitura de Botucatu e o Hospital das Clínicas de Botucatu foram procurados para posicionamento, mas até o fechamento desta matéria, não haviam se manifestado. Quando houver informações de ambos, serão acrescidas ao texto.