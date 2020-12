Botucatu: a partir de 2021 prefeito receberá R$ 18 mil de salário e vereadores, R$ 5.800

Os salários de agentes eletivos são estabelecidos sempre no mandato e legislatura anteriores

Por Flávio Fogueral

A partir de 1º de janeiro, o prefeito reeleito Mário Pardini (PSDB), seu vice-prefeito André Peres (DEM) e os onze vereadores da Câmara Municipal de Botucatu tomam posse em seus cargos, com valores definidos de seus futuros salários. O reajuste, aprovado em 2019 e que consta na Lei nº 6.088 (sancionada em 11 de julho daquele ano), será de 5% relativo ao acumulado da inflação nos últimos quatro anos e será aplicado.

Em Botucatu, os salários de agentes eletivos são estabelecidos sempre no mandato e legislatura anteriores. O último reajuste ocorreu em 2015, com aplicação nos atuais mandatos. Durante a votação ocorrida em julho de 2019, três dos onze vereadores (Carlos Trigo, Rose Ielo- ambos do PDT- e Abelardo, do Republicanos) foram contrários à proposta, sendo que apenas um deles (Carlos Trigo) não foi reeleito.

Com os novos valores, o salário do prefeito municipal passará a R$ 18.499; do vice-prefeito e secretários municipais a R$ 9.910; sendo que dos onze vereadores, será de R$ 5.833. Já o Presidente do Legislativo receberá R$ 7.399,60.

Devido ao reajuste aprovado pela Câmara Municipal, as despesas com salários na esfera pública será de R$ 232.690 mensais. Esta valor passará a R$ 3.400.000 anuais, em média. Botucatu possui atualmente onze vereadores e catorze secretários. Estes últimos cargos vêm sendo reduzidos gradativamente pela atual gestão.

Confira como ficarão os salários: