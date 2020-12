Botucatu tem mais uma vez saldo positivo na criação de empregos

Destaques na criação de vagas vão para os setores do Comércio e Serviços

Da Redação

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), ferramenta do Ministério da Economia, fechou seu balanço do último mês de novembro. Nele, Botucatu aparece com saldo positivo de 434 novos postos de trabalho.

Em outubro, Botucatu já havia finalizado o mês com 322 novos postos.

“Mesmo em plena pandemia, conseguimos notar este expressivo crescimento na geração de novos empregos em Botucatu. Essa é uma realidade de poucos municípios. Este resultado nos deixa otimistas para um ano de 2021 ainda melhor no que tange a geração de empregos”, afirmou Junot de Lara Carvalho, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Os destaques na criação de vagas vão para os setores do Comércio e Serviços, que juntos tiveram saldo positivo de 352 novos empregos.

No consolidado dos últimos 4 anos, Botucatu permanece entre os municípios que mais geraram emprego no Estado. O saldo positivo é de 4.028 postos.