Câmara de Botucatu devolve mais de R$ 700 mil aos cofres municipais

Mesmo em um ano financeiro atípico, devido à pandemia de coronavírus, a Câmara Municipal de Botucatu encerrou suas atividades financeiras de 2020 com saldo positivo em caixa. Executando 86,91% dos R$ 5.591.560,00 (cinco milhões, quinhentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta reais) solicitados ao município, o montante do orçamento anual que não foi utilizado fechou em R$ 753.314,60 (setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e catorze reais e sessenta centavos) e já retornou aos cofres da Prefeitura.

A Câmara de Botucatu é conhecida como uma das mais econômicas do estado de São Paulo: em 2019, entre os 644 municípios paulistas foi a sexta mais econômica para o cidadão. Apesar de poder requisitar até 6% do total do orçamento municipal, tradicionalmente solicita bem menos. Neste ano de 2020, por exemplo, esse índice não chegou a 1,5%. Esse recurso público anual é destinado à manutenção dos serviços legislativos, que incluem: vencimentos, obrigações patronais e tributárias, despesas de pessoal, aquisição de equipamentos, auxílio saúde para servidores inativos, vale-alimentação para servidores ativos e manutenção da TV Câmara.

Além do rotineiro rigor na execução do orçamento, ao longo do ano a direção também implementou ações de adaptação e contingenciamento econômico: adiou reformas e aquisições planejadas, como pintura do prédio e renovação da frota, negociou contratos com prestadores de serviço para evitar reajuste inflacionário, congelou benefícios de carreira, como biênios, e conversão de férias em pecúnio e, como resultado do home-office parcial dos servidores, economizou também energia, água e materiais de consumo, como papel e insumos.

Além desse conjunto de ações, o valor devolvido aos cofres do Executivo , mais que o dobro do ano passado, é resultado também de aplicações financeiras realizadas com o recurso disponível ao longo do ano.

Devolução

Finalizadas as contas, nesta terça-feira, 29 de dezembro, o presidente da Câmara, vereador Carreira, assinou o documento que oficializa a devolução do saldo de caixa do exercício de 2020 à Prefeitura e o entregou em mãos ao prefeito Mário Pardini. “Fico muito satisfeito em encerrar meu mandato e, mesmo neste ano, que foi tão desafiador, demonstrando a transparência e a seriedade com que é tratado o recurso público na Câmara de Botucatu. Agradeço à Mesa Diretora, que caminhou comigo ao longo dos meses, à direção da Casa e a todos os servidores que não mediram esforços para colocar em prática as diversas ações de contingenciamento necessárias no período e que, com comprometimento, ajudaram para que as contas fechassem positivas. Tenho absoluta certeza que o valor devolvido será sabiamente empregado pelo prefeito para mais benfeitorias à nossa cidade”, finaliza Carreira.