Itatinga: moradores se mobilizam para arrecadar fundos e ajudar mulher com câncer raro

Tratamento custa R$ 140 mil e não é coberto pelo SUS

Da Redação

Camila Ramos da Silva, de 35 anos, é moradora de Itatinga e enfrenta as dores do tratamento de um câncer agressivo no estômago, diagnosticado em 2019.

O tipo do câncer é considerado raro e o tratamento convencional não surte efeito, sendo necessária terapia que não é coberta pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Neste tratamento ocorre o uso de um medicamento chamado Lutecio e Vaibternum, fora do catálogo de oferta do sistema público.

Cada aplicação custa R$ 35 mil, sendo que seu tratamento demandará quatro doses, totalizando R$ 140 mil entre a compra do produto e o pagamento das equipes médicas.

Mãe de duas crianças, um menino de cinco anos e uma menina de onze, a itatinguense tem constatada uma metástase também no fígado. Ela corre contra o tempo para salvar a vida. Por isso, amigos e toda a Cidade têm se mobilizado em uma campanha para arrecadar fundos, tendo em vista seu tratamento.

Foram lançadas vaquinhas virtuais, rifas e ações pontuais. A campanha conta também canais nas redes sociais para que as pessoas conheçam a história e o tratamento. No Facebook pode ser acessado na fanpage Todos Pela Camila.

As doações podem ser feitas por meio de depósito bancário ou mesmo transferência via PIX. Confira os dados abaixo:

Camila Ramos da Silva

CPF – 341.615.268-90

Banco Bradesco

Agência – 166

Conta – 6630-3

A chave do pix dela é o CPF: 34161526890

Já a Vakinha virtual pode ser acessada no link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todospelavidadacamila-camila-ramos-da-silva