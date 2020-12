Rancheiros e populares iniciam abaixo-assinado pedindo salva-vidas no Rio Bonito

Casos de afogamento são uma constante na região

Da Redação

Após mais um caso de afogamento de banhista no Rio Bonito Campo e Náutica, proprietários de ranchos e moradores iniciaram um abaixo-assinado que pede a disponibilização de um salva-vidas permanente no local.

O pedido é mais uma tentativa popular de garantir segurança a turistas e moradores que usam o Rio Tietê como opção de lazer. Casos de afogamento são uma constante na região, sendo que o último ocorreu no dia 24 de dezembro, quando um jovem de 16 anos morreu após o barco virar.

No início do ano ação de pedido de salva-vidas foi feito novamente, sendo negado pelo Poder Público. No entanto, iniciativas do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Botucatu promoveram sinalização e campanhas de conscientização contra afogamentos.

No entanto, a solitação voltou a ganhar corpo entre os moradores, já que a base do Corpo de Bombeiros está a mais de 30 quilômetros do Rio Bonito.

O link para o documento é: https://www.abaixoassinado.org/abaixoassinados/48745