Botucatu: adolescentes são detidos dirigindo veículo proveniente de furto

Da Redação

Três adolescentes foram detidos pela Polícia Militar, nesta terça-feira, 29 de dezembro, após trafegarem pelas ruas de Botucatu com um carro proveniente de furto. O caso foi registrado na Rua Antonia Pedroso Pinto, na Cohab 2.

Consta em boletim de ocorrência que o veículo, um Citroen C3 prata, trafegava por volta das 14 horas nas proximidades do residencial Cachoeirinha, quando foi denunciado aos policiais. Já constava denúncia de furto relativo ao carro.

Enquanto a viatura se deslocava da Vila dos Lavradores a Cohab 2, visualizaram um veículo com as mesmas características na Rua Braz de Assis. Feita a checagem da placa no sistema, constatou-se ser o objeto de furto. Os policiais passaram a seguir o veículo, abordando os ocupantes na Rua Antonia Pedroso Pinto.

Os três adolescentes que estavam no veículo confessaram que além do Citroen, um Fiat Palio também havia sido objeto de furto, cometido no dia 27 de dezembro, e que o mesmo foi abandonado em um sítio. Além disso, para liberar o referido carro, exigiam o pagamento em dinheiro ao proprietário, cujas mensagens foram constatadas em aplicativo de celular.

Acusados foram levados ao Plantão Policial e estão à disposição da Justiça para esclarecimentos e medidas socioeducativas.