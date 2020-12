Botucatu já conta com ultrarrefrigeradores para acondicionar vacinas contra a Covid-19

Equipamentos pertencem as faculdades da Unesp em Botucatu e podem chegar a -80ºC

Da Redação

Uma parceria entre a Prefeitura de Botucatu e a Universidade Estadual Paulista, Unesp, disponibilizará pelo menos 6 ultrarrefrigeradores para acondicionamento de vacinas no Município. A medida prevê o estabelecimento da infraestrutura necessária para armazenar doses do imunizante suficientes para toda a Cidade e municípios da região do Pólo Cuesta, em temperaturas inferiores a -80°.

Os equipamentos pertencem as faculdades da Unesp em Botucatu (Faculdade de Medicina, Faculdade de Ciências Agronômicas, Instituto de Biociências e Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia).

“Mais uma vez vemos a Unesp de Botucatu, ao lado do povo botucatuense, demonstrar interesse em apoiar a Administração Municipal nas medidas de combate a essa doença. Estamos na vanguarda dessa luta. Muitos municípios não terão essa estrutura e nós já garantimos o necessário para que a vacinação ocorra assim que for disponibilizada, como os ultrarrefrigeradores e as seringas e agulhas”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A reunião que sagrou a parceria contou com a participação do Prefeito Pardini, do Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro, do Reitor da Unesp a partir de 2021 e recém eleito, Pasqual Barretti, da Diretora da FMB Maria Cristina Pereira Lima, da vice-diretora da FMB Jaqueline Caramori, do diretor do IB, Cesar Martins, e do diretor da FMVZ, Celso Antônio Rodrigues.

“Além de ajudar neste combate a pandemia, ao disponibilizar esses equipamentos, que originalmente são utilizados para pesquisa, a universidade pública cumpre seu papel de responder às necessidades da população”, citou a Diretora da FMB, Maria Cristina Pereira Lima.

A estrutura garante a Botucatu e aos municípios da região a possibilidade de receber outros tipos de vacina que requerem armazenamento em temperaturas extremamente baixas, como por exemplo, o imunizante produzido pelo laboratório Pfizer/Biontech.

“Mais uma vez Botucatu sai na frente no cenário nacional de combate a pandemia. A liderança do Prefeito Pardini se mostra neste trabalho, o que é fundamental. Estamos muito felizes em colaborar com a Cidade e toda a região”, finalizou Pasqual Barreti, que no dia 15 de janeiro assume a reitoria da Unesp.