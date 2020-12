Comércio de Botucatu atenderá até as 17 horas nesta quinta-feira (31)

Não haverá abertura na sexta-feira, 1º de janeiro

Da Redação

As lojas que integram o comércio de Botucatu terão funcionamento nesta quinta-feira, 31 de dezembro, conforme acordo entre os Sindicatos do Comércio Varejista (Sincomercio) e dos Empregados no Comércio Varejista (Sincomerciarios). O horário será das 9 as 17 horas.

Não haverá abertura na sexta-feira, 1º de janeiro, com exceção de supermercados e demais serviços essenciais. No entanto, a abertura do comércio em Botucatu ainda não está definida para o sábado (2), tendo em vista a determinação do Plano SP, que colocará todo o estado na Fase Vermelha, obrigando serviços considerados não essenciais ao fechamento.

O Sindicato do Comércio Varejista não atendeu às ligações feitas pela reportagem para esclarecimento sobre a possível abertura em 2 de janeiro. Em 25 de dezembro, decreto emitido pelo prefeito Mário Pardini (PSDB) liberou, de forma facultativa o funcionamento no dia 26 de dezembro. Há a possibilidade de que a mesma medida possa ser adotada quanto ao Ano Novo.

Supermercados e shopping possuem convenções e horários diferentes dos acordados entre os sindicatos.