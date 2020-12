Comércio de Botucatu não funcionará neste final de semana, confirma sindicato

Comércio estará fechado de 1° a 3 de janeiro de 2021

Da Redação

O Sindicato do Comércio Varejista de Botucatu (Sincomercio) confirmou na manhã desta quinta-feira, 31 de dezembro, que as lojas não terão abertura ao público neste final de semana.

Com isso, o comércio estará fechado de 1° a 3 de janeiro de 2021, seguindo as determinações da Fase 1 (Vermelha) do Plano SP, que determina ações mais restritivas.

Havia a expectativa de que fosse emitido novo decreto em âmbito municipal, da mesma forma que ocorreu no Natal, que tornava facultativa a abertura das lojas em Botucatu.

Já o shopping informou que “seguirá a legislação vigente”. Supermercados, por serem considerados serviços essenciais, poderão abrir, conforme definido pelas lojas.