Pardini formata novo governo com atuais e novos secretários

Todos os demais cargos e a unificação de algumas pastas atuais, já têm nomes definidos e serão anunciados oficialmente até a posse

Do Botucatu Online

O prefeito de Botucatu Mário Pardini (PSDB) ainda não definiu oficialmente – até o final da tarde desta segunda-feira, 28, quem vai ocupar o cargo de Secretário de Educação. Todos os demais cargos e a unificação de algumas pastas atuais, já têm nomes definidos e serão anunciados oficialmente até a posse, em 1º de janeiro. “Já está tudo quase definido e nessa semana defino o nome da Secretaria de Educação, que ainda falta decidir”, afirmou o prefeito na manhã desta segunda-feira.

Na secretaria de Educação, conforme apurou a reportagem, o nome convidado pelo prefeito foi a professora Cris Amorim, que tem longa experiência no ensino municipal e estadual, sendo professora da rede há vários anos. Cris Amorim também atuou com a mãe do prefeito, Pida Pardini, quando ela foi diretora da Escola do Parque Marajoara. “Ela pediu um tempo para analisar”, adiantou.

Segundo a preleção apresentada em várias entrevistas na semana passada, o prefeito contou que todos os nomes estão definidos e não haverá muitas novidades, além de um novo arranjo administrativo na função de trabalho das novas secretarias e titulares. Até as 17 horas de ontem, Pardini não divulgado o novo organograma de trabalho da equipe.

DE SAÍDA E ENTRANDO

Estão de saída do governo: Silvia Fumes de Carvalho, na pasta de Assistência Social; Valdir Paixão, da Educação; José Carlos Broto, da Habitação, Márcio Piedade, do Verde e Agricultura e na Infraestrutura e obras, Willian Silva. Devem continuar: Cristina Cury Ramos, na Cultura; Junot de Lara Carvalho, Desenvolvimento Econômico; Geraldo Pupo, Esportes; Fabio Leite, secretário de Governo e Fazenda, Curumim Participação Popular e Comunicação; André Spadaro, na Saúde e Marcelo Emilio de Oliveira, na Segurança/GCM.

Assistência Social, que deverá ter a servidora de carreira Rose Pinton. “Sempre que puder vou valorizar os servidores de carreira para funções de secretariado”. Rose é servidora e chefia até o final deste ano o albergue.

Nesta postagem, quero homenagear três secretários de nossa primeira gestão, que deixam a Prefeitura com a missão… Publicado por Pardini em Quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

NOVO FORMATO DE TRABALHO

O prefeito confirmou que vai dar nova formatação para as pastas de Habitação, Infraestrutura, Governo, Desenvolvimento e Verde. Ele pretende dar mais poder de atuação no dia-a-dia dos secretários. “Por exemplo, a pasta de desenvolvimento tem de promover o emprego e atrair empresas. O pensamento tem de ser a empregabilidade do botucatuense”.

A Habitação e a Infraestrutura serão unificadas e assumirá o cargo o arquiteto Luiz Guilherme. A Secretaria de Desenvolvimento será transformada em uma pasta onde o emprego, formação de mão de obra e atração de empresas serão a prioridade. Nela será mantido o advogado Junot de Lara Carvalho.

vice-prefeito André Peres não terá função administrativa no organograma do novo governo, mas Peres deve ser voz ativa na conceituação de obras e em políticas públicas. O vice prefeito deve atuar em conjunto com outras secretarias em uma espécie de ‘hub’ administrativo ligado ao gabinete do prefeito.

Nomes anunciados ou convidados até agora

Educação – Cris Amorim

Saúde – André Spadaro

Cultura – Cris Cury Ramos

Assistência Social – Rose Pinton

Infraestrutura/Habitação – Luiz Guilherme

Esportes – Geraldo Pupo

Governo – Fabio Vieira

Segurança – Marcelo Emilio

Agricultura/Meio ambiente – Filipe Martins