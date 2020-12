Pratânia: divulgada lista de inscrições homologadas ao processo seletivo de professores

Prova será realizada no dia 10 de janeiro, às 09h00

Da Redação

A Prefeitura de Pratânia, através da CMM Concursos, divulgou a lista de inscrições homologadas para o processo seletivo de professores para a rede municipal de ensino.

A prova será realizada no dia 10 de janeiro, às 09h00, na EMEF. Professora Antônia Ferreira Assumpção Antunes, localizada na rua Irineu Pimentel, S/N, Conjunto Habitacional Angelino Paschoalinotte no Município de Pratânia.

Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munidos de caneta azul ou preta, lápis preto, borracha e documento de identificação com foto, conforme Edital. Os portões do local onde serão aplicadas as provas serão fechados impreterivelmente às 09h00.

Todas as informações no site www.cmmconcursos.com.br.