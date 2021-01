Essencialidade do setor faz supermercados contratarem três vezes mais em novembro

Com os resultados atuais, o acumulado do ano é 14,2 mil novas vagas de emprego

Da Redação

Em novembro, o varejo alimentar brasileiro criou 39, 8 mil vagas – melhor resultado para o mês desde 2014. O Estado de São Paulo liderou com 9,6 mil novos empregos no mês. O resultado estadual é 43,6% maior que novembro de 2019 e o triplo do registrado em outubro deste ano, se consolidando como o melhor resultado de novembro na década.

Com os resultados atuais, o acumulado do ano é 14,2 mil novas vagas de emprego, superando a expectativa inicial de 2020, que era a de 13 mil vagas. O número se aproxima do número de vagas criadas em 2014, quando o setor supermercadista empregou 16 mil pessoas de janeiro a novembro. Na análise por canais do varejo alimentar no mês de novembro, os minimercados e atacados registraram o dobro de geração líquida que a média anual histórica. Já os hortifrútis, o triplo. Atualmente, o setor varejista alimentar paulista emprega 562,3 mil pessoas.

Na comparação entre estados, São Paulo foi disparado o recordista de contratações. Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul completam o top 5.