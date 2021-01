Mário Pardini e vereadores tomam posse em cerimônia restrita devido à pandemia

Cerimônia de posse foi realizada na Câmara Municipal após trinta anos

Por Flávio Fogueral

O prefeito de Botucatu Mário Pardini (PSDB), o vice-prefeito André Peres (DEM) e os onze vereadores eleitos em 15 de novembro tomaram posse na manhã desta sexta-feira, 1º de janeiro de 2021, para mandato até 2024. Devido a pandemia de covid-19, cerimônia que ocorreu na câmara Municipal de Botucatu foi restrita apenas aos eleitos.

Presidida pelo vereador Abelardo (Republicanos), por ter sido o vereador mais votado nas eleições de 15 de novembro, esta cerimônia foi inédita em alguns aspectos: pela primeira vez a assinatura do livro de ata do Executivo foi promovida na Casa de Leis, enquanto que a sessão de posse voltou a ocorrer na sede do Legislativo após três décadas.

Em seu discurso, o prefeito Mário Pardini parafraseando passagens bíblicas, salientou os desafios para os próximos anos, onde a pandemia do novo coronavírus persiste, bem como a necessidade da retomada da economia. Fez menção, ainda, à ênfase na gestão dos recursos públicos. “Nossa missão e responsabilidade não mudam. Aliás, são maiores do que as que tivemos na posse de 2017. Tivemos quatro anos de muita luta, desafios. Acredito que nosso povo foi abençoado em cada desafio e luta.”, frisou o chefe do Executivo.

“Nesses próximos quatro anos dias difíceis virão com recessão, pandemia, pessoas clamando por oportunidades, pressão pela economia ser restabelecida e a nossa necessidade de compreendermos a real necessidade do povo, o que é o mais difícil em qualquer governo, ao estabelecer prioridades, com recursos públicos parcos para investimentos”, salientou Pardini.

Vereadores empossados

Em ordem alfabética, os onze vereadores empossados são: Abelardo Wanderlino da Costa Neto (Abelardo, Republicanos), Alessandra Lucchesi de Oliveira (Alessandra Lucchesi, PSDB), André Rogerio Barbosa (Curumim, PSDB), Antonio Carlos Vaz de Almeida (Cula, PSDB), Cláudia Maria Gabriel (Cláudia Gabriel, DEM), Elias Marcelo Sleiman (Marcelo Sleiman, DEM), Erika Cristina Liao Tiago (Érika da Liga do Bem, Republicanos), Laudo Gomes da Silva (Sargento Laudo, PSDB), Rodrigo Rodrigues (Palhinha, DEM), Roseli Antunes da Silva Ielo (Rose Ielo, PDT) e Sílvio dos Santos (Sílvio, Republicanos).