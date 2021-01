Palhinha será o presidente da Câmara de Botucatu para o biênio 21 e 22

Já era quase consenso que o nome de Rodrigues fosse como o novo presidente da Casa de Leis

Por Flávio Fogueral

Em seu primeiro mandato, Rodrigo Rodrigues (DEM) será o presidente da Câmara Municipal de Botucatu no biênio 2021/2022. Palhinha, como é conhecido, foi eleito com dez votos entre os onze vereadores da atual legislatura. O único posicionamento contrário foi de Abelardo (Republicanos) que votou em si próprio.

Já era quase consenso que o nome de Rodrigues fosse como o novo presidente da Casa de Leis, superando até mesmo a nomes antigos e que já ocuparam a cadeira. Ele recebeu votos até de vereadores como Érica Liao e Silvio dos Santos, que integram o Republicanos, partido de Abelardo; e de Rose Ielo, do PDT.

A nova composição da Mesa Diretora da Câmara terá a presidência de Rodrigo Rodrigues (DEM), Erika Liao Tiago (Republicanos) como vice-presidente, Claudia Gabriel (DEM) sendo a 1ª secretária e Antonio Carlos Vaz de Almeida (Cula, PSDB).

O voto nos componentes da Casa é aberto devido a uma lei.

Conheça a Mesa Diretora da Câmara:

Presidente

Rodrigo Rodrigues (DEM)

Vice-presidente

Erica Liao (Republicanos)- 11 votos

1º secretária, Claudia Gabriel (DEM) 10 votos

2º secretario, Antonio Vaz de Almeida (PSDB) 10 votos

Já as seis Comissões Permanentes da Câmara, que avaliam e emitem pareceres sobre projetos que tramitam no Legislativo e podem acompanhar atos do Executivo em suas áreas de atuação, ficaram assim compostas para o biênio 2021-2022:

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Presidente: Marcelo Sleiman (DEM)

Relator: Sargento Laudo (PSDB)

Membro: Curumim (PSDB)

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Presidente: Sargento Laudo (PSDB)

Relator: Silvio dos Santos (Republicanos)

Membro: Marcelo Sleiman (DEM)

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação, Parcelamento do Solo e Atividades Privadas

Presidente: Érika da Liga do Bem (Republicanos)

Relator: Marcelo Sleiman (DEM)

Membro: Curumim (PSDB)

Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social

Presidente: Alessandra Lucchesi (PSDB)

Relator: Érika da Liga do Bem (Republicanos)

Membro: Sargento Laudo (PSDB)

Comissão de Ética, Decoro Parlamentar e Disciplina

Presidente: Silvio dos Santos (Republicanos)

Relator: Curumim (PSDB)

Membro: Rose Ielo (PDT)

Comissão de Defesa do Cidadão e Direitos Humanos

Presidente: Rose Ielo (PDT)

Relator: Abelardo (Republicanos)

Membro: Alessandra Lucchesi (PSDB)