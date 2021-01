Família fica presa na Cachoeira da Indiana após chuva

Grupo era de São Paulo e alega que rio subiu muito rápido, ilhando as pessoas

Da Redação

O Corpo de Bombeiros de Botucatu efetuou o resgate de sete pessoas da mesma família, incluindo duas crianças, na noite desta sexta-feira, 1° de janeiro. O fato ocorreu na Cachoeira da Indiana, um dos pontos turísticos mais visitados da região.

Relato dos bombeiros frisam que, por volta das 21 horas, a guarnição recebeu o chamado de um munícipe dando indicação de que sete familiares vindos de São Paulo perderam contato com o mesmo após uma visita a cachoeira. A ida ao local ocorreu as 16 horas, momento em que uma forte chuva atingiu Botucatu.

A equipe dos Bombeiros foi até o local indicado e passou a monitorar a região. O grupo seguiu por uma trilha de dois quilômetros onde foram identificados gritos pedindo socorro. Ocorreu então o resgate dos turistas, sendo que alguns apresentavam hipotermia e fome.

As vítimas informaram que o Rio subiu muito rápido ficando ilhados, como escureceu eles não sabiam o caminho de volta. Entre as vítimas, cinco eram adultos, sendo dois homens e três mulheres. Além disso, havia um casal de crianças com 12 e 13 anos.