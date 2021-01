Natal de superação: quando a batalha pelo câncer inspira outras mulheres

Amigas se mobilizaram e arrecadaram lenços que formaram uma árvore de Natal diferente

Por Flávio Fogueral

O Natal representa união, paz e principalmente nascimento. Para muitos, a chance de renascer e ter uma nova perspectiva da vida. E esta é a história da botucatuense Vanessa Ferreira que inspirou amigas e colegas a ajudar a superar um câncer agressivo e, a conscientizar sobre o autoexame.

Aos 33 anos descobriu, há alguns meses um câncer de mama maligno e invasivo. Desde o diagnóstico ao tratamento, manteve-se firme na esperança de superar a doença. Continuou com parte da rotina, que agora era mesclada com as sessões de quimioterapia e, principalmente, jamais deixou de fazer algo que a faz esquecer dos problemas do dia a dia: a dança.

Por causa dessa paixão pelo movimento e por não deixar a prática da dança que suas amigas do Estúdio Art Dance prepararam uma surpresa para Vanessa. Montaram uma árvore de Natal diferente, enfeitada com lenços doados por cada aluna da escola de dança. A ideia, além de ter uma decoração que inspire Vanessa a continuar com o tratamento, também tem o viés de ajuda ao próximo: todo o material será doado a hospitais especializados na assistência contra o câncer.

“A ideia foi da Gisele (Ignácio), professora de dança e minha amiga há anos. Eu frequentava as aulas.. aí descobri o câncer. Em meio aos dias bons durante a quimioterapia, fui indo como dava nas aula. Em outubro, no final da aula conversei com as meninas sobre a campanha Outubro Rosa (de prevenção ao câncer de mama). Foi aí que decidiram em fazer a árvore e as próprias alunas doaram os lenços”, conta Vanessa.

Segundo ela, o objetivo é levar a árvore para o Hospital das Clínicas, como forma de ajudar a mulheres que enfrentam o câncer de mama, tanto doando os lenços quanto na reflexão sobre os cuidados contra a doença. Para Gisele, a iniciativa deu mais ânimo em continuar com o tratamento. “Sempre me mantive positiva. Quando perdi os cabelos, fiz um ensaio fotográfico ao invés de ficar chorando. Creio estar ajudando muito com esta história, porque fujo a regra de estar careca e triste”, enfatizou Vanessa.

Para Gisele Ignácio, a energia da aluna tocou a todas as demais colegas, que se prontificaram a auxiliar de alguma forma nesta batalha de superação. “A Vanessa sempre foi uma aluna dedicada e que, mesmo ao receber o diagnóstico de câncer de mama no início de 2020, não parou de frequentar as aulas de dança. E foi com essa vontadede viver, alegria e positividade que elas resolveram fazer um final de ano diferente”, conta.

A iniciativa ainda aceita doações de lenços ou mesmo cabelos. Qualquer cabelos entre em contato por WhatsApp 997231575