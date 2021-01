Ocupação de leitos UTI para Covid-19 no Hospital das Clínicas de Botucatu vai a 79% neste sábado (2)

Com isso, dezenove das 24 vagas estão em uso

Da Redação

Neste sábado, 2 de janeiro, a taxa de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) no Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) está em 79%, redução em comparação com a do dia anterior, devido à morte de um paciente vindo da cidade de Paulínia.

Com isso, dezenove das 24 vagas destinadas para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus estão em uso. Desse total, dezessete pessoas têm quadro positivo para a doença.

Quanto aos leitos em enfermarias, são 20 das 50 vagas com ocupação, sendo que sete pessoas têm a covid-19 diagnosticada.

O HCFMB é vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e atende pacientes de toda a região. Ao todo, 217 pessoas tiveram alta hospitalar, sendo que outras 114 morreram em decorrência da doença.