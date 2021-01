Quedas de árvores, muros e áreas alagadas; resultados da chuva de 1º de janeiro em Botucatu

Foram dezenas de chamados que incluíram quedas de árvores, muros, alagamentos e buracos

Da Redação

A chuva que caiu sobre Botucatu na tarde de sexta-feira, 1º de janeiro, também provocou mais estragos por diversos bairros. Segundo a Defesa Civil foram dezenas de chamados que incluíram quedas de árvores, muros, alagamentos e buracos.

Um dos casos foi a abertura de uma cratera na calçada que circunda a Secretaria Municipal da Educação, na Rua Dr. José Barbosa de Barros. O local, inclusive, já havia tido a formação de um buraco no mesmo local devido à chuva de 10 de fevereiro de 2020, sendo reconstruído.

Outros casos que requereram atenção foram no Jardim Paraíso e Jardim Cristina, com quedas de árvores e muros de residências. Mesmo com a forte chuva e o alagamento, não houve feridos.

Leia mais: