Botucatu: concessionária afirma que ponte na Rondon, próxima ao pedágio, não corre o risco de afundar

Informação correu por redes sociais e empresa afirma que monitora trecho a cada 90 minutos

Por Flávio Fogueral

Circulou em redes sociais e em aplicativos de mensagem instantânea de que a ponte localizada nas proximidades do pedágio de Botucatu da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), apresentaria pequenas fissuras e que estaria afundando, situação agravada pelas chuvas dos últimos dias.

A ponte está a poucos metros do local onde um grande buraco se formou em 10 de fevereiro de 2020, bem no quilômetro 258. Devido à força da água, a cratera acabou por sugar um caminhão e o motorista foi tragado pela tubulação sendo encontrado morto a três quilômetros de distância.

Segundo a assessoria de imprensa da Rodovias do Tietê, empresa responsável pela administração do trecho, não há qualquer anomalia ou danos estruturais na ponte ou nas áreas adjacentes, com equipes fazendo o monitoramento com periodicidade. Conforme explicado, a empresa realizada inspeções a cada 90 minutos em todo o trecho.

Já no sábado, a concessionária esteve no local para averiguar possíveis afundamentos. Hoje novamente a equipe de conservação e engenharia foram deslocadas para o trecho. Ainda, segundo a empresa, há serviços de recape asfáltico, conforme previsto em contrato com o governo paulista.

Confira a nota oficial emitida pela empresa.