Jovem de 23 anos é morto a facadas na Vila Antártica após briga; é o primeiro homicídio de 2021 em Botucatu

A briga foi em decorrência de uma discussão no trabalho de Silva e do adolescente, dois dias antes

Da Redação

Botucatu registrou o primeiro homicídio de 2021, com a morte de Alex Braz de Souza, de 23 anos, após receber diversos golpes de faca. O crime ocorreu por volta da 1 hora deste domingo, 3 de janeiro, na região da Vila Antártica e o autor é um adolescente de 16 anos.

Consta que o crime ocorreu durante uma briga em frente a uma casa, onde residia o adolescente. Consta em boletim de ocorrência policial que Souza e mais outro homem se dirigiram para o local e discutiram com o autor das facadas. Houve luta corporal, onde o amigo da vítima agrediu o adolescente com um golpe de capacete. Em resposta, o jovem desferiu uma facada no peito da vítima, que não resistiu, vindo a morrer no local.

Informações dão conta que a briga foi em decorrência de uma discussão no trabalho de Silva e do adolescente, dois dias antes. O adolescente aguardou a chegada da polícia e confessou o crime. Foi encaminhado até o Plantão Policial e recolhido para medidas socioeducativas, conforme prevê a legislação.

Velório de Alex Braz de Souza ocorre no Complexo Funerário de Botucatu, com o sepultamento marcado para as 17 horas deste domingo, 3, no Cemitério Jardim.