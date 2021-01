SP registra 1,4 milhão casos e 46,8 mil óbitos por coronavírus

Hoje, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada

O Estado de São Paulo registra neste domingo (3) 46.845 óbitos e 1.471.422 casos confirmados do novo coronavírus.

Com o objetivo de reduzir os indicadores frente à evolução da doença, todo o estado de SP está na fase vermelha do Plano São Paulo até o dia de hoje (3). No período, apenas os serviços essenciais podem funcionar. A medida também foi implantada entre os dias 25 e 27 de dezembro e 1 e 2 de janeiro. Nesta segunda-feira (4), todas as regiões do Estado, exceto a região de Presidente Prudente devido aos indicadores de ocupação dos leitos, retornam a fase amarela do Plano São Paulo.

Com relação aos demais dados da pandemia, entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 1.294.620 pessoas estão recuperadas, sendo que 157.202 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 64,9% na Grande São Paulo e 61,8% no Estado. O número de pacientes internados é de 11.024, sendo 6.047 em enfermaria e 4.977 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 12h deste domingo.

Hoje, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada, sendo 609 com um ou mais óbitos. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade, junto com o perfil, pode ser consultada também em: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.