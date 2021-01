Botucatu supera os 4 mil recuperados da covid-19, atingindo 94% do total de casos registrados

Uma marca expressiva da pandemia de covid-19 em Botucatu foi alcançada nesta segunda-feira, 4 de janeiro. O município atingiu 4013 pessoas recuperadas da doença no acumulado desde março de 2020. Número foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Com isso, o percentual registrado é de 94% no total de 4264 atingidos hoje. No entanto, a doença matou 58 botucatuenses.

São contabilizados 22 botucatuenses positivos ao novo coronavírus internados em hospitais. A taxa de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) está em 87% (21 das 24 vagas) na rede pública de saúde. Já em hospital privado este índice chega a 30%. Ao mesmo tempo, há 171 pessoas em quarentena domiciliar obrigatória.