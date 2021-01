Botucatuense morre em acidente na Marechal Rondon

Otávio Junior Pereira Muniz, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos

Um morador de Botucatu morreu em um acidente de trânsito na Rodovia Marechal Rondon, no trecho de serra e próximo do bairro de Anhumas, na madrugada desta segunda-feira (4).

Otávio Junior Pereira Muniz, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos após uma colisão frontal do seu veículo VW/Gol com um caminhão. O motorista do caminhão teve ferimentos leves.

Otávio era estudante do 5º ano do curso de Ciências Biológicas da Unesp de Botucatu. Ele será sepultado nesta terça-feira, 5, no Cemitério Jardim, às 10h.