São Manuel voltará a contar com sanitização de ruas e espaços públicos

Ação deve priorizar ruas do centro da cidade

Da Redação

A equipe do Controle de Endemias, com o auxílio da Usina São Manoel e Sabesp, irá reiniciar a partir da noite desta segunda-feira, 4, em diversos pontos da cidade, a higienização com hipoclorito, com o auxílio de caminhões pipas e máquinas costais, que irão pulverizar e lavar os locais de concentração de maior fluxo diário de pessoas.

A ação, que já vinha sendo realizada desde o início da pandemia, foi paralisada durante o período em que ocorreu a estabilização da Covid no Município e a partir do aumento de novos casos, a Diretoria Municipal de Saúde, resolveu adotar novamente a medida preventiva.

Vários serão os locais onde ocorrerão a higienização que serão realizadas as segundas, quartas e sextas-feiras.

As ruas do centro da cidade, considerando a flexibilização do comércio que se encontra na fase amarela e que, consequentemente, concentra um movimento maior de pessoas, terá uma atenção especial. A ação tem como objetivo higienizar os pontos de maior circulação de pessoas na cidade, já que o vírus pode permanecer por algum tempo nas superfícies.

Segundo o Controle de Endemias e a Vigilância Sanitária do Município, as ações deverão durar o tempo necessário, com o intuito de garantir a segurança da população.

É importante lembrar que que os cuidados como: uso de máscara, a higienização da mãos, a não aglomeração de pessoas, bem como o isolamento social, são medidas importantes que podem evitar o contágio.