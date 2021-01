Botucatu: novo Governo de Pardini tem mais mulheres e servidores que a gestão passada

Do site Botucatu Online

O novo governo de Mário Pardini, em Botucatu, iniciou oficialmente na última sexta-feira, dia 1º de janeiro, com promessa de manter o ritmo de trabalho com políticas públicas e obras em infraestruturas nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, assistência social, entre outras.

Analisando os últimos 4 anos, o Prefeito reeleito contou que foram intensos e que faria tudo de novo. “Valeu todo o trabalho. Foram 4 anos intensos, os mais intensos de minha vida, com os maiores enfrentamentos. Já tive várias batalhas, muitos desafios, mas se pudesse eu faria tudo novamente”, analisou.

A nova gestão do tucano reeleito ampliou a participação de mulheres e servidores concursados no primeiro escalão. Se no mandato que terminou na semana passada havia apenas a secretária de Assistência Social, Silvia Fumes, e a secretária de Cultura, Cris Cury, na nova gestão são 3 mulheres (Educação, Cultura e Assistência Social).

“Sempre que ocupei funções de chefia me preocupei em valorizar os servidores, seja na Sabesp ou aqui na Prefeitura. Sempre dei reajustes salariais acima da inflação nos últimos 4 anos, procurei valorizar os servidores e a nomeação de alguns servidores para cargos de secretário faz parte desse compromisso”, destacou.

Novidades

A maior novidade no secretariado foi a indicação da servidora Cris Amorim (foto) para a Educação. Ela foi a última a ser convidada. Cris Amorim confirmou o convite na véspera da posse, em reunião no final da tarde de quinta-feira, 31 de dezembro.

“Ela é funcionária de carreira, tem uma longa ficha de trabalho no ensino do Município e do Estado, e vai conduzir a missão de retornar as aulas neste ano, uma das missões mais importantes dos últimos tempos”, afirmou Mário Pardini.