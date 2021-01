Itaú fecha agências em Botucatu por causa da Covid-19

Agências da Amando de Barros e do Shopping Botucatu foram fechadas

Da Redação

O banco Itaú informou que duas agências localizadas em Botucatu foram fechadas temporariamente devido a confirmação de casos de Covid-19 em funcionários.

As agências com atendimento suspenso são da Rua Amando de Barros e a do Shopping Botucatu. A unidade na Vila dos Lavradores funciona normalmente e tem realizado os trâmites das demais.

Todos os funcionários das unidades com suspeitas de Covid-19 estão afastados para averiguação da doença. Os estabelecimentos passarão por higienização. A reabertura deve ocorrer nos próximos dias.