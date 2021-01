São Manuel: Prefeitura finaliza sinalização de coleta de lixo hospitalar

Também foi delimitado um local para o estacionamento de ambulâncias

Da Redação

O Setor de Trânsito do Município, atendendo solicitação da Diretoria do Hospital da Casa Pia São Vicente de Paulo, regulamentou, através de sinalização de solo e placas indicativas, os locais para o estacionamento dos veículos para a coleta do lixo convencional e ainda do lixo hospital.

Também foi delimitado um local para o estacionamento de ambulâncias, que transportam as pessoas com necessidade de fisioterapia; serviço que também funciona em uma das dependências do hospital local e atende usuários do SUS-Sistema Único de Saúde.

As sinalizações foram realizadas na Rua Júlio de Faria e os locais de estacionamento sinalizados devem estar sempre liberados durante o dia, para serem utilizados pelos veículos coletadores de lixo ou ainda para uso das ambulâncias.