Taxa de ocupação de leitos em UTI para covid-19 nos hospitais em Botucatu atinge maior patamar da pandemia

Os dados são do boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde

Por Flávio Fogueral

Nesta terça-feira, 5 de janeiro, a taxa de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) exclusivos para o tratamento da covid-19, em Botucatu, atingiu seu maior nível desde o início da pandemia. Os números são do boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde.

No Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) o índice chegou a 91% de ocupação em leitos de UTI. Com isso, 22 das 24 vagas exclusivas para o tratamento estão ocupadas. Desse total, 14 pessoas são positivas ao novo coronavírus. Já a enfermaria tem 22 das 50 vagas em uso, com quatro pacientes com a doença.

O hospital, vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) atende a pacientes de toda a região e tem absorvido a demanda de outras cidades que também enfrentam alta ocupação em seus serviços de Saúde.

Já a rede privada, que concentra 10 leitos em terapia intensiva está com 60% de ocupação, maior nível desde março. A Prefeitura de Botucatu renovou recentemente o convênio para uso de vagas em caso de saturação da rede pública.

