Causas ainda serão investigadas pela Polícia

Da Redação

Um acidente no final da tarde desta quarta-feira, 6 de janeiro, matou uma mulher no viaduto Josey de Lara Carvalho.

Na pista que conecta a região Leste, no Jardim Paraíso ao setor do Jardim Paraíso, a vítima dirigia um Honda FIT que, por motivos a serem apurados, colidiu com a grade de proteção. A mulher não sobreviveu ao impacto, com o corpo sendo jogado para fora do veículo.

O Notícias acompanha o caso.