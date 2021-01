Avaré: atendimento ginecológico passará a ser no Caisma, a partir de 11 de janeiro

Equipe do Caisma já está habilitada para atender o ciclo gravídico-puerperal

Da Redação

A partir de 11 de janeiro, o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher de Avaré (Caisma) vai concentrar o atendimento ginecológico do município. O Caisma funciona no Centro Integrado de Atenção à Saúde (CIAS), complexo inaugurado pelo município no ano passado.

A proposta da Secretaria Municipal da Saúde é ampliar o atendimento especializado, já que o serviço agora será disponibilizado no novo prédio com mais infraestrutura para o acolhimento de mulheres e com maior oferta de profissionais.

A equipe do Caisma já está habilitada para atender o ciclo gravídico-puerperal. Com a centralização, a unidade será “referência para todas as mulheres, de forma integral, para todas as fases da vida”, explica a pasta.

As ações da Secretaria Municipal da Saúde contemplam pré-natal, puerpério, aleitamento materno, planejamento reprodutivo, climatério e atenção às mulheres em situação de violência doméstica e sexual, entre outras.

Serviço

O CIAS, que concentra o Caisma, o Centro de Fisioterapia e o Centro de Atenção Psicossocial (Caps), fica na Rua Capitão Vieira Pinto, s/n, Vila Três Marias. O telefone é o (14) 3732-9330.