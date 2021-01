Árvore caiu devido aos fortes ventos durante a chuva

Do Leia Notícias

Durante a chuva com vento na tarde desta quinta-feira, 7 de janeiro, em Botucatu, uma leitor enviou a foto de um árvore que caiu na Rua Dr. Cardoso de Almeida, no centro.

De acordo com informações, o trânsito está interditado no local, já que a árvore está travando toda a rua. A Defesa Civil está no local.